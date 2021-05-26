0
0
88
НОВОСТИ

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

09:05 26.05.2021 Источник: Известия

Посольство Чехии в Москве в целях сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 принятого на месте работника, до конца месяца сократят еще восемь человек, сообщила 25 мая представитель МИДа республики Эва Давидова.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — Ред.) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — цитирует Давидову чешское издание Irozhlas.

По ее словам, количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств. По данным МИД России, к концу мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, в то же время численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 26.05.2021
Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа
0
54
09:20 26.05.2021
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ
0
81
09:00 26.05.2021
Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
0
119
08:54 26.05.2021
Макрон призвал ЕС провести независимое расследование инцидента с самолетом в Минске
0
141
08:44 26.05.2021
В Великом Новгороде сегодня пройдут два суда по делу политика Юлии Галяминой
0
135
08:34 26.05.2021
В России Google оштрафовали на 4 млн рублей, Facebook - на 26 млн рублей
0
162
08:21 26.05.2021
Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна
0
154
08:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты на Украину
0
171
08:00 26.05.2021
Российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения - посольство РФ
0
217
07:47 26.05.2021
В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года
0
218

Возврат к списку