Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

09:05 Источник: Известия

Посольство Чехии в Москве в целях сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 принятого на месте работника, до конца месяца сократят еще восемь человек, сообщила 25 мая представитель МИДа республики Эва Давидова.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — Ред.) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — цитирует Давидову чешское издание Irozhlas.

По ее словам, количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств. По данным МИД России, к концу мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, в то же время численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Известия