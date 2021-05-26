Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ

09:20 Источник: Эхо Москвы

Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14%, — констатирует ВОЗ.

Смертность уменьшилась на 2%. Заболеваемость выросла за минувшие семь дней в Африке, Северной и Южной Америке. В Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 25%. Эхо Москвы