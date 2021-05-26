Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа

09:32 Источник: Эхо Москвы

В США созвали большую коллегию присяжных для рассмотрения дела Дональда Трампа. Жюри должно решить, предъявлять ли обвинение экс-главе Белого дома и руководителем его структур в рамках расследования возможных финансовых нарушений. Об этом пишет газета The Washington Post. Сам экс-президент ранее отрицал какие-либо нарушения и называл преследование политически мотивированным.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк ведет дело с 2019 года. Оно было заведено после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил Конгрессу, что завышал и занижал стоимость активов, чтобы заключать более выгодные сделки и при этом снижать сумму налога. Эхо Москвы