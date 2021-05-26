0
0
30
НОВОСТИ

Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа

09:32 26.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В США созвали большую коллегию присяжных для рассмотрения дела Дональда Трампа. Жюри должно решить, предъявлять ли обвинение экс-главе Белого дома и руководителем его структур в рамках расследования возможных финансовых нарушений. Об этом пишет газета The Washington Post. Сам экс-президент ранее отрицал какие-либо нарушения и называл преследование политически мотивированным.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк ведет дело с 2019 года. Оно было заведено после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил Конгрессу, что завышал и занижал стоимость активов, чтобы заключать более выгодные сделки и при этом снижать сумму налога.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 26.05.2021
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ
0
81
09:05 26.05.2021
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
0
109
09:00 26.05.2021
Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
0
119
08:54 26.05.2021
Макрон призвал ЕС провести независимое расследование инцидента с самолетом в Минске
0
141
08:44 26.05.2021
В Великом Новгороде сегодня пройдут два суда по делу политика Юлии Галяминой
0
135
08:34 26.05.2021
В России Google оштрафовали на 4 млн рублей, Facebook - на 26 млн рублей
0
162
08:21 26.05.2021
Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна
0
154
08:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты на Украину
0
171
08:00 26.05.2021
Российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения - посольство РФ
0
217
07:47 26.05.2021
В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года
0
218

Возврат к списку