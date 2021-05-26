В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение
10:00 26.05.2021 Источник: Известия
Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года. Эталонный подход предполагает, что тарифы определяют по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены. Мера позволит избежать роста платежей за тепло, полагают в ФАС.
Впрочем, есть риск, что регуляторы не учтут все расходы бизнеса и занизят тарифы, опасаются эксперты.
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