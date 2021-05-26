США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО - Псаки
10:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов со всей серьезностью относятся к сообщениям о вторжении в свое воздушное пространство неопознанных летающих объектов и внимательно расследуют каждый такой случай. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", - сказала она.
Псаки был задан вопрос о том, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном. Составление этого отчета, в котором должно быть отражено все, что власти США знают о неопознанных летающих объектах, было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн. Законопроект был подготовлен еще при администрации бывшего президента Дональда Трампа, и в нем вместе с пакетом мер стимулирования экономики содержалось и такое необычное требование.
По словам Псаки, нынешний президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада. "Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства", - сказала она. При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто. Она отметила также, что власти США "не обсуждают публично по ряду причин" то, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО.
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