К 2030 году в исправительных работах смогут задействовать 100% осужденных - Минюст
10:20 26.05.2021 Источник: Известия
В министерстве уточнили, что все будут работать добровольно и за зарплату, а в случае, например, участия в очистке Арктики могут получить льготы. Создавать специальные структуры для этого не потребуется, так как в 76 субъектах уже есть исправительные центры, однако пока мест в них не хватает. Бизнес ничего плохого в инициативе не видит, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осужденных.
Эксперты считают, что в случае реализации этой идеи соблюдение прав заключенных должно быть гарантировано.
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