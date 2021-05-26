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НОВОСТИ

К 2030 году в исправительных работах смогут задействовать 100% осужденных - Минюст

10:20 26.05.2021 Источник: Известия

К 2030 году в исправительных работах задействуют 100% осужденных, которые имеют на это право. Об этом «Известиям» сообщили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что все будут работать добровольно и за зарплату, а в случае, например, участия в очистке Арктики могут получить льготы. Создавать специальные структуры для этого не потребуется, так как в 76 субъектах уже есть исправительные центры, однако пока мест в них не хватает. Бизнес ничего плохого в инициативе не видит, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осужденных.

Эксперты считают, что в случае реализации этой идеи соблюдение прав заключенных должно быть гарантировано.

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