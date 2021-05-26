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Макфол призвал Путина освободить осужденных граждан США перед встречей с Байденом

10:32 26.05.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина освободить осужденных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с американским лидером Джо Байденом. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол.

Такую публикацию дипломат сделал после того, как семья Рида сообщила о том, что молодой человек заболел коронавирусом в связи с тем, что российская сторона якобы не захотела его вакцинировать.

Вашингтон неоднократно призывал освободить граждан Соединенных Штатов, осужденных в России.  Газета.Ru

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