Макфол призвал Путина освободить осужденных граждан США перед встречей с Байденом
10:32 26.05.2021 Источник: Газета.Ru
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина освободить осужденных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с американским лидером Джо Байденом. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол.
Такую публикацию дипломат сделал после того, как семья Рида сообщила о том, что молодой человек заболел коронавирусом в связи с тем, что российская сторона якобы не захотела его вакцинировать.
Вашингтон неоднократно призывал освободить граждан Соединенных Штатов, осужденных в России. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 26.05.2021
- В России выявили 8 373 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 26.05.2021
- Дума приняла закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям
- 11:00 26.05.2021
- Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист
- 10:20 26.05.2021
- К 2030 году в исправительных работах смогут задействовать 100% осужденных - Минюст
- 10:05 26.05.2021
- США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО - Псаки
- 10:00 26.05.2021
- В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение
- 09:32 26.05.2021
- Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа
- 09:20 26.05.2021
- Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ
- 09:05 26.05.2021
- Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
- 09:00 26.05.2021
- Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать