Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист
11:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair, экстренно севшего в аэропорту Минска, находился террорист, о чем знали за рубежом.
"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ (Республики Беларусь - прим. ТАСС)", - приводит фрагмент выступления Лукашенко в парламенте страны в среду телеграм-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.
Сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом заявил в среду президент Белоруссии, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", - приводит слова Лукашенко телеканал АТН в своем телеграм-канале.
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