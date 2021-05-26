Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair, экстренно севшего в аэропорту Минска, находился террорист, о чем знали за рубежом.

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ (Республики Беларусь - прим. ТАСС)", - приводит фрагмент выступления Лукашенко в парламенте страны в среду телеграм-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом заявил в среду президент Белоруссии, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", - приводит слова Лукашенко телеканал АТН в своем телеграм-канале.