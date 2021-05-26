Дума приняла закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям
11:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам.
Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.
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