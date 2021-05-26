Нелегальный рынок табака и электронных сигарет в Рунете превысил 500 млн руб. в 2020 году - исследование
12:00 26.05.2021 Источник: Интерфакс
Объем нелегального рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете по итогам 2020 года превысил 500 млн рублей, сообщила Group-IB.
По данным компании, на онлайн-продажи классических сигарет в прошлом году пришлось 73,6% рынка, на табачные стики - 25,1%, на электронные сигареты - 1,3%.
Специалисты Group-IB обнаружили в рунете более 700 сайтов, реализующих табачную продукцию через интернет. Из них лишь 84 ресурса торговали оригинальной табачной продукцией, тогда как на 260 сайтах реализовалась контрафактная и контрабандная продукция.
Также эксперты обнаружили около 100 каналов в мессенджерах и более 320 групп и аккаунтов в соцсетях, через которые реализовалась табачная продукция.
По оценкам Group-IB, ущерб производителям и государству от незаконной онлайн-торговли табачной продукцией в прошлом году составил 1,1 млрд рублей.
При этом доход от реализации контрафактных сигарет через интернет-магазины за 2020 год составил минимум 325 млн рублей. Еще минимум 3,8 млн рублей приходится на продажу фальшивых табачных стиков. Доходы онлайн-продавцов контрабандной продукции составили более 106 млн рублей.
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