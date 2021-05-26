0
0
149
НОВОСТИ

Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

11:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция американского города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдала ордер на арест американского певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщила во вторник полиция в заявлении, опубликованном на ее странице в "Фейсбуке".

"Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)", - указано в сообщении. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в этом городе, который прошел 18 августа 2019 года.

По данному обвинению артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до двух тыс. долларов. Отдельно отмечается, что нападение не носило сексуальный характер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:00 26.05.2021
Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
0
0
12:32 26.05.2021
В правящей партии Польши "с болью" приняли отказ США вводить санкции против Nord Stream 2
0
75
12:20 26.05.2021
Лукашенко заявил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
0
101
12:05 26.05.2021
Задержаны 4 подозреваемых по делу о хищении 11 служебных автомобилей МВД
0
113
12:00 26.05.2021
Нелегальный рынок табака и электронных сигарет в Рунете превысил 500 млн руб. в 2020 году - исследование
0
108
11:44 26.05.2021
Клиенты Сбера ко Дню предпринимателя получат специальные предложения
0
153
11:20 26.05.2021
В России выявили 8 373 заразившихся коронавирусом за сутки
0
160
11:05 26.05.2021
Дума приняла закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям
0
199
11:00 26.05.2021
Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист
0
280
10:32 26.05.2021
Макфол призвал Путина освободить осужденных граждан США перед встречей с Байденом
0
270

Возврат к списку