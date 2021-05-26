Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
11:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция американского города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдала ордер на арест американского певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщила во вторник полиция в заявлении, опубликованном на ее странице в "Фейсбуке".
"Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)", - указано в сообщении. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в этом городе, который прошел 18 августа 2019 года.
По данному обвинению артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до двух тыс. долларов. Отдельно отмечается, что нападение не носило сексуальный характер.
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