В России выявили 8 373 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 373. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 135. Всего уже выздоровели 4 642 090 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 406 против 393 днем ранее, это максимум с 31 марта. Всего от инфекции умерли 119 600 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.
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