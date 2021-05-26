0
0
0
НОВОСТИ

В России выявили 8 373 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 373. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 135. Всего уже выздоровели 4 642 090 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 406 против 393 днем ранее, это максимум с 31 марта. Всего от инфекции умерли 119 600 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 26.05.2021
Дума приняла закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям
0
51
11:00 26.05.2021
Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист
0
75
10:32 26.05.2021
Макфол призвал Путина освободить осужденных граждан США перед встречей с Байденом
0
128
10:20 26.05.2021
К 2030 году в исправительных работах смогут задействовать 100% осужденных - Минюст
0
136
10:05 26.05.2021
США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО - Псаки
0
178
10:00 26.05.2021
В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение
0
153
09:32 26.05.2021
Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа
0
185
09:20 26.05.2021
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ
0
189
09:05 26.05.2021
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
0
222
09:00 26.05.2021
Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
0
233

Возврат к списку