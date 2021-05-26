В России выявили 8 373 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 373. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 135. Всего уже выздоровели 4 642 090 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 406 против 393 днем ранее, это максимум с 31 марта. Всего от инфекции умерли 119 600 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.