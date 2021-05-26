Задержаны 4 подозреваемых по делу о хищении 11 служебных автомобилей МВД
12:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, похитивших 11 автомобилей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области.
Накануне ТАСС сообщал, что в отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций после хищения 11 служебных автомобилей возбуждено три уголовных дела. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области, три уголовных дела объединены в одно производство, в рамках которого и произведены задержания.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, а также их сообщниками из коммерческих структур. В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУ МВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. "Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолетом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове, сейчас с ними работают следователи", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей.
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