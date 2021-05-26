Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
13:00 26.05.2021 Источник: Газета.Ru
Военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом Джозефом Байденом срок 11 сентября. Об этом сообщает New York Times.
Отмечается, что Пентагон до сих пор не определил, как он будет бороться с террористическими угрозами, такими как «Аль-Каида» (организация запрещена в России), после ухода американских войск. Также Пентагон не добился согласия союзников на перемещение американских войск в близлежащие страны.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение. Газета.Ru
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