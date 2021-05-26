В правящей партии Польши "с болью" приняли отказ США вводить санкции против Nord Stream 2

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша болезненно отреагировала на заявление президента США Джо Байдена, который указал, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Эту позицию американского лидера прокомментировал в среду в эфире Польского радио заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Радослав Фогель.

"Мы с болью принимаем эти заявления и решения президента Соединенных Штатов, потому что мы считаем, что здесь, однако, сохранение санкций было бы важным", - сказал он.

"Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере", - утверждает Фогель. По его мнению, каждый, кто это позволяет, берет на себя ответственность за возможные последствия.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.