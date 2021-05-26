Лукашенко заявил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
12:20 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске Роман Протасевич и его сообщники собирались устроить в Белоруссии "бойню и кровавый мятеж". Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
"Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. <...> Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", - цитирует Лукашенко газета "Беларусь сегодня".
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