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Борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев - Лукашенко

13:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? - цитирует Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня" - Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?"

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