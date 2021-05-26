Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Болгарии
13:20 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в России, - указывается в документе. - Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии".
29 апреля МИД Болгарии объявил о решении выслать из страны российского дипломата. За день до этого болгарские власти заявили о том, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам в период с 2011 года по 2020 год на военных складах, где хранилась продукция компании ЕМКО, предназначенная для вывоза в Грузию и Украину, а также в попытке отравления главы ЕМКО Эмилияна Гебрева.
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