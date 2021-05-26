В Баку сообщили о периодических обстрелах позиций ВС страны с территории Армении
13:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило о периодических обстрелах 24-26 мая позиций ВС республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах с территории Армении.
"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
НОВОСТИ
- 14:32 26.05.2021
- Инцидент с самолетом в Минске - это государственный угон и пиратство - президент Австрии
- 14:12 26.05.2021
- Российским военным, росгвардейцам, полицейским и пожарным повысят оклады почти на 4%
- 14:00 26.05.2021
- Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
- 13:20 26.05.2021
- Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Болгарии
- 13:05 26.05.2021
- Борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев - Лукашенко
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 12:32 26.05.2021
- В правящей партии Польши "с болью" приняли отказ США вводить санкции против Nord Stream 2
- 12:20 26.05.2021
- Лукашенко заявил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
- 12:05 26.05.2021
- Задержаны 4 подозреваемых по делу о хищении 11 служебных автомобилей МВД
- 12:00 26.05.2021
- Нелегальный рынок табака и электронных сигарет в Рунете превысил 500 млн руб. в 2020 году - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать