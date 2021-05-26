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НОВОСТИ

В Баку сообщили о периодических обстрелах позиций ВС страны с территории Армении

13:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана заявило о периодических обстрелах 24-26 мая позиций ВС республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах с территории Армении.

"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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