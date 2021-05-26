Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В конце марта 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.