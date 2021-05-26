Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
14:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
В конце марта 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.
НОВОСТИ
- 14:32 26.05.2021
- Инцидент с самолетом в Минске - это государственный угон и пиратство - президент Австрии
- 14:12 26.05.2021
- Российским военным, росгвардейцам, полицейским и пожарным повысят оклады почти на 4%
- 13:32 26.05.2021
- В Баку сообщили о периодических обстрелах позиций ВС страны с территории Армении
- 13:20 26.05.2021
- Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Болгарии
- 13:05 26.05.2021
- Борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев - Лукашенко
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 12:32 26.05.2021
- В правящей партии Польши "с болью" приняли отказ США вводить санкции против Nord Stream 2
- 12:20 26.05.2021
- Лукашенко заявил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
- 12:05 26.05.2021
- Задержаны 4 подозреваемых по делу о хищении 11 служебных автомобилей МВД
- 12:00 26.05.2021
- Нелегальный рынок табака и электронных сигарет в Рунете превысил 500 млн руб. в 2020 году - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать