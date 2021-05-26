Инцидент с самолетом в Минске - это государственный угон и пиратство - президент Австрии
14:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в среду, что инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая в Минске является государственным угоном воздушного судна и актом воздушного пиратства.
"Произошедшее в воскресенье - это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги", - сказал президент Австрии на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
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