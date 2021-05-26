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НОВОСТИ

Берну не известно о угрозе взрыва севшего в Минске самолета Ryanair - МИД Швейцарии

15:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии ничего не знает об угрозе взрыва самолета авиакомпании Ryanair. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

Отвечая на вопрос, какие шаги планируют предпринять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета компании Ryanair, следовавшего в воскресенье из столицы Греции в литовскую столицу и посаженного в Минске, поступило из Швейцарии, он сказал: "Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины - Вильнюс".

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