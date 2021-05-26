Берну не известно о угрозе взрыва севшего в Минске самолета Ryanair - МИД Швейцарии
15:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии ничего не знает об угрозе взрыва самолета авиакомпании Ryanair. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.
Отвечая на вопрос, какие шаги планируют предпринять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета компании Ryanair, следовавшего в воскресенье из столицы Греции в литовскую столицу и посаженного в Минске, поступило из Швейцарии, он сказал: "Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины - Вильнюс".
НОВОСТИ
- 16:00 26.05.2021
- Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году
- 15:32 26.05.2021
- В Европарламенте удивились словам Лукашенко о возможности мировой войны
- 15:12 26.05.2021
- Уровень бедности в РФ сократится до 11,4% в 2021 г. - Всемирный банк
- 14:56 26.05.2021
- Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения старшего поколения
- 14:32 26.05.2021
- Инцидент с самолетом в Минске - это государственный угон и пиратство - президент Австрии
- 14:12 26.05.2021
- Российским военным, росгвардейцам, полицейским и пожарным повысят оклады почти на 4%
- 14:00 26.05.2021
- Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
- 13:32 26.05.2021
- В Баку сообщили о периодических обстрелах позиций ВС страны с территории Армении
- 13:20 26.05.2021
- Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Болгарии
- 13:05 26.05.2021
- Борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать