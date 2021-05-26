Уровень бедности в РФ сократится до 11,4% в 2021 г. - Всемирный банк
15:12 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень бедности в России снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году, говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике.
"Как ожидается, уровень бедности снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году. Основной риск для прогноза - эволюция пандемии. В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии", - отмечается в докладе.
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