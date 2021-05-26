В Европарламенте удивились словам Лукашенко о возможности мировой войны

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Европарламенте удивились заявлениям Лукашенко о возможности мировой войны. Президент Белоруссии предупредил недоброжелателей республики о возможном начале конфронтации.

Он отметил, что страна находится в стратегически важном для Европы месте, где чревато устраивать столкновения. Александр Лукашенко добавил, что Белоруссии должны компенсировать затраты на расследование инцидента с самолётом Ryanair.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом увидела в высказывании белорусского лидера угрозу. Риторика президента исключает возможность проведения переговоров с ним, отметила Тоом.

«Всякий раз Александр Григорьевич удивляет. Вчера казалось, что удивить уже трудно, но сегодня оказалось, что ещё можно. Меня поразило не столько требование компенсации (тут ещё какую-то логику можно увидеть), сколько такая завуалированная угроза начала очередной мировой войны. Мне кажется, что отношения наши дна ещё, видимо, не достигли. Как говорится, «снизу постучали». Конечно, всё это очень удручает. Такого рода риторика не даёт возможности вести никаких конструктивных переговоров».

Тоом выразила сожаление в связи с прекращением авиасообщения между странами, отметив, что для пассажиров это обернётся увеличением стоимости авиабилетов.