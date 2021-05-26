Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году
16:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%. Об этом говорится в докладе банка об экономике России.
"Согласно базовому прогнозу, рост ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно... Базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19. Как ожидается, оживлению экономики России, опирающемуся на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году. Кроме того, потребление будет поддерживать низкий уровень активности в сфере международного туризма", - говорится в докладе.
При этом, согласно оптимистическому сценарию, который приводится в докладе, если вакцинация будет проходить быстрее ожиданий, то это может привести к снятию ограничительных мер раньше, чем планировалось. "Благодаря массовой вакцинации, перезапуску экономики стран, а также выделению крупных пакетов мер стимулирования экономики, рост мировой экономики может восстановиться быстрее и оказаться более долгосрочным, чем ожидается. Рост спроса на нефть может оказаться намного выше ожиданий. Этот оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в рамках базового сценария", - отмечается в докладе Всемирного банка.
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