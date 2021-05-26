Арестованные военными президент и премьер Мали ушли в отставку - АФП
16:12 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктар Уан, арестованные военными два дня назад, подали в отставку и покинули свои посты. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на дипломатические и военные круги в столице Мали Бамако.
В свою очередь малийский портал "Маливокс" сообщил, что было выпущено официальное сообщение об отставке высших руководителей страны. Вице-президент страны Ассими Гоита остался на своем посту.
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