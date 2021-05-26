Суд заменил обязательные работы экс-главе Екатеринбурга Ройзману на штраф

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский областной суд изменил решение Октябрьского районного суда о назначении бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в незаконной акции 21 апреля. Суд назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областного суда.

"Обязательные работы заменены на штраф в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.