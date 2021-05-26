Дума ужесточает требования к медкомиссии для кандидатов на владение оружием

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием.

Медосвидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, оно должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде. Это устранит возможность предоставления подложных медсправок.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.