Решение Риги заменить флаг РФ олимпийским вписывается в русофобскую линию Латвии - МИД

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение властей Риги заменить российский флаг олимпийским полностью вписывается в откровенно русофобскую линию Латвии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка", - сказала она.