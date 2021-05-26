Саммит ЕС-США пройдет 15 июня в Брюсселе

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном в среду в бельгийской столице по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

"26 мая генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретились в Брюсселе, чтобы подтвердить сильное партнерство ЕС и США по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Они приветствовали предстоящий саммит ЕС - США, который состоится 15 июня, как важный шаг в оживлении трансатлантического партнерства", - отмечается в нем.