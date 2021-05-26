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Путин: Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается

18:25 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Макроэкономические показатели объективно говорят о том, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

По его словам, на фоне глобальной нестабильности властям нужно постоянно держать руку на пульсе, в том числе оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей. "Они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается", - отметил Путин.

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