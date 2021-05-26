Польша решила "продолжать оказывать давление" на США из-за "Северного потока 2"

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша негативно оценивает решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против трубопровода "Северный поток - 2" и намерена постараться это изменить. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Република" заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Мы оцениваем это [решение США отказаться от санкций] однозначно негативно. Мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, отменить. Мы можем сделать это эффективно, если будем говорить в один голос как внутри, в рамках внутренней политики, так и как союз государств в нашей части региона, государств, которые понимают, какую угрозу представляет строительство этого газопровода", - сказал он.

"Это очень большая угроза безопасности всей Европе. Одна страна, которая хочет вести с Россией экономические дела, не может отождествляться со всей Европой. Экономические интересы не могут превалировать над интересами безопасности", - отметил Яблоньский и заверил, что Польша и ее союзники продолжат предпринимать дипломатические усилия, направленные против "Северного потока - 2", "делать все, чтобы этот проект как можно больше затянуть, а лучше вообще остановить". "Вопреки всему, это все еще возможно", - убежден он.