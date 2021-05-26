Нужно увеличить занятость населения как минимум еще на 700 тысяч - Путин
18:45 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень занятости, который был до пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по экономическим вопросам.
"Нужно увеличить ее (занятость) как минимум еще на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года", - сказал президент.
Он отметил, что в прошлом августе безработица в России была на пиковом значении и составляла 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%.
НОВОСТИ
- 19:10 26.05.2021
- Минск нашел в действиях Франции факт "воздушного пиратства"
- 19:00 26.05.2021
- Путин: Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая задача...
- 18:50 26.05.2021
- Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 18:35 26.05.2021
- Польша решила "продолжать оказывать давление" на США из-за "Северного потока 2"
- 18:25 26.05.2021
- Путин: Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается
- 18:10 26.05.2021
- Саммит ЕС-США пройдет 15 июня в Брюсселе
- 18:06 26.05.2021
- Петр Толстой: Ожидаем, что новый каток в Капотне откроется уже этой зимой
- 17:40 26.05.2021
- Решение Риги заменить флаг РФ олимпийским вписывается в русофобскую линию Латвии - МИД
- 17:21 26.05.2021
- Собянин: Центр "Бизнес.Техноград" стал третьим по счету столичным домом предпринимателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать