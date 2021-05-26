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Нужно увеличить занятость населения как минимум еще на 700 тысяч - Путин

18:45 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень занятости, который был до пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по экономическим вопросам.

"Нужно увеличить ее (занятость) как минимум еще на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года", - сказал президент.

Он отметил, что в прошлом августе безработица в России была на пиковом значении и составляла 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%.

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