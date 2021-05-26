Путин: Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая задача...

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей для властей восстановление уровня доходов россиян.

"Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - сказал глава государства, открывая в среду совещание по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

Глава государства заметил, что в этой сфере наблюдается непростая ситуация. "Здесь нужно работать в тесном контакте с бизнесом, с деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в развитии рынка труда и восстановлении экономики", - сказал он.