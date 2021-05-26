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Минск нашел в действиях Франции факт "воздушного пиратства"

19:10 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена властями Франции плана полета рейса компании "Белавиа" Минск - Барселона является нарушением международного права. С таким заявлением выступил в среду пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, отвечая на вопрос агентства БелТА, его публикует сайт дипломатического ведомства.

"Что касается международного права. Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО. Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал", - пояснил Глаз.

"Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство", - добавил дипломат.

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