Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша ввела запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил в среду в "Твиттере" официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии", - написал он.