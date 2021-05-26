Киев будет бороться с "Северным потоком 2", пока газ не пойдет
19:40 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на встрече в Киеве обсудили тему "Северного потока - 2". Глава внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет бороться с реализацией проекта, пока по трубопроводу не пойдет газ.
"Северный поток - 2" мы тоже обсуждали. <...> Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - заявил Кулеба в ходе прошедшей по итогам совместной с Шмид пресс-конференции.
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