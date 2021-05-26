Бывший сотрудник Госдепа США идет работать в "Нафтогаз" для борьбы с "Северным потоком 2"!
21:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская компания "Нафтогаз" намерена усилить управленческую команду, которая займется противодействием газотранспортному проекту "Северный поток - 2". Среди новых сотрудников оказался бывший функционер Республиканской партии США и Госдепа Мирон Василик.
"Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз", - говорится в среду в сообщении на странице компании в "Фейсбуке". В пресс-релизе "Нафтогаза" уточняется, что команда усиливается главным образом Мироном Василиком и Романом Супруном. Первый ранее длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США, а также работал в крупных международных компаниях. "Господин Василик на позиции советника председателя правления ["Нафтогаза" Юрия Витренко] займется расширением сотрудничества компании с международными организациями", - уточнили в "Нафтогазе".
НОВОСТИ
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
- 20:45 26.05.2021
- Российские ВУЗы готовы к приему документов в установленные сроки - Фальков
- 19:51 26.05.2021
- Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"
- 19:40 26.05.2021
- Киев будет бороться с "Северным потоком 2", пока газ не пойдет
- 19:30 26.05.2021
- Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов
- 19:10 26.05.2021
- Минск нашел в действиях Франции факт "воздушного пиратства"
- 19:00 26.05.2021
- Путин: Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая задача...
- 18:50 26.05.2021
- Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 18:45 26.05.2021
- Нужно увеличить занятость населения как минимум еще на 700 тысяч - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать