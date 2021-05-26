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НОВОСТИ

Бывший сотрудник Госдепа США идет работать в "Нафтогаз" для борьбы с "Северным потоком 2"!

21:05 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская компания "Нафтогаз" намерена усилить управленческую команду, которая займется противодействием газотранспортному проекту "Северный поток - 2". Среди новых сотрудников оказался бывший функционер Республиканской партии США и Госдепа Мирон Василик.

"Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз", - говорится в среду в сообщении на странице компании в "Фейсбуке". В пресс-релизе "Нафтогаза" уточняется, что команда усиливается главным образом Мироном Василиком и Романом Супруном. Первый ранее длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США, а также работал в крупных международных компаниях. "Господин Василик на позиции советника председателя правления ["Нафтогаза" Юрия Витренко] займется расширением сотрудничества компании с международными организациями", - уточнили в "Нафтогазе".

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