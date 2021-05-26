Россия не дала рейсу Air France из Парижа лететь в Москву в обход Белоруссии
22:26 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя перевозчика.
По его словам, рейс AF1154 был отменен по техническим причинам, "связанным с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию".
Как отмечает Рейтер, авиакомпания планирует осуществить рейс в четверг, но ждет одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии.
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