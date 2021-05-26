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НОВОСТИ

США еще не определились с санкциями против Белоруссии

22:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решение по новым санкциям в отношении Белоруссии. Об этом сообщила в среду на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как мы говорили вчера [во вторник], президент попросил свою команду изучить этот вопрос и предложить ему варианты дальнейших действий. Пока нам нечего сообщить по этой теме", - указала Жан-Пьер.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в тесном контакте с Европой вырабатывают меры против Белоруссии в свете инцидента с самолетом компании Ryanair ("Райанэйр"), в том числе возможные санкции.

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