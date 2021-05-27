Правительство РФ обсудит поправки по усилению борьбы с неплательщиками алиментов
07:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России намерено усовершенствовать механизм, обязывающий выплачивать алименты. Соответствующие законодательные поправки вынесены на рассмотрение кабинета министров в четверг, сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ об ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - отметили в пресс-службе кабмина.
Также будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в одну из статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.
Выступая с посланием парламенту 21 апреля, президент РФ Владимир Путин затронул тему взыскания алиментов. По его оценке, это является проблемой в России, но данная процедура не должна унижать человека. При этом глава государства указал, что все вопросы нужно решать в интересах пострадавшей стороны.
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