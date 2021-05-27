0
0
56
НОВОСТИ

Правительство РФ обсудит поправки по усилению борьбы с неплательщиками алиментов

07:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России намерено усовершенствовать механизм, обязывающий выплачивать алименты. Соответствующие законодательные поправки вынесены на рассмотрение кабинета министров в четверг, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ об ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - отметили в пресс-службе кабмина.

Также будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в одну из статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, президент РФ Владимир Путин затронул тему взыскания алиментов. По его оценке, это является проблемой в России, но данная процедура не должна унижать человека. При этом глава государства указал, что все вопросы нужно решать в интересах пострадавшей стороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:09 27.05.2021
Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
0
37
22:26 26.05.2021
Россия не дала рейсу Air France из Парижа лететь в Москву в обход Белоруссии
0
656
22:00 26.05.2021
США еще не определились с санкциями против Белоруссии
0
467
21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
521
21:05 26.05.2021
Бывший сотрудник Госдепа США идет работать в "Нафтогаз" для борьбы с "Северным потоком 2"!
0
596
20:45 26.05.2021
Российские ВУЗы готовы к приему документов в установленные сроки - Фальков
0
545
19:51 26.05.2021
Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"
0
531
19:40 26.05.2021
Киев будет бороться с "Северным потоком 2", пока газ не пойдет
0
641
19:30 26.05.2021
Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов
0
605
19:10 26.05.2021
Минск нашел в действиях Франции факт "воздушного пиратства"
0
660

Возврат к списку