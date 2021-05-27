Мишустин отправится в Минск с двухдневным визитом

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая посетит с рабочим визитом Белоруссию. В частности, он проведет в Минске встречу с белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Предыдущие визиты

Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад - в середине апреля.

Тогда он встретился с Головченко и обсудил с ним развитие двусторонних связей, совместную борьбу с пандемией. Премьера РФ также принял глава белорусского государства Александр Лукашенко.

При этом визиты в другие страны председатель российского правительства наносит куда реже. Помимо Минска в этом году он посещал только Алма-Ату и Афины.