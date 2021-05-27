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Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков

07:25 27.05.2021 Источник: Интерфакс

Амурская область перешла на режим ЧС регионального масштаба из-за паводков, сообщил губернатор Василий Орлов, выступая перед депутатами Заксобрания области в рамках ежегодного отчета.

"Из-за подъема воды (в реках - ИФ) и осадков у нас размыло участки дорог уже в 14 районах. В связи с этим мною введен региональный режим ЧС. Это позволит нам обратиться к правительству РФ для выделения средств из резервного фонда для восстановления дорог и обеспечения транспортной доступности населенных пунктов", - заявил Орлов.

Глава Приамурья дал поручение сформировать план по приведению в порядок наиболее проблемных участков дорог.

В Минтрансе области уточнили, что, по данным на четверг, транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами. Из-за неблагоприятных прогнозов погоды ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках.

За прошедшие сутки на территории области подтопленными остаются 22 приусадебных участка: пять в Овсянке Зейского района, 11 в селе Февральское Селемджинского района и шесть в Сковородинском районе. Кроме того, подтоплены восемь автомобильных дорог.

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