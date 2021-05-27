Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

07:37 Источник: Интерфакс

Депутаты думы Владивостока в четверг досрочно прекратили полномочия главы города Олега Гуменюка, на прошлой неделе подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

"Решение принято единогласно", - сказал председатель думы Андрей Брик.

На заседании присутствовали 29 депутатов. Гуменюк на заседание не пришел.