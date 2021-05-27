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Роскомнадзор не планирует предпринимать мер в связи с изменением WhatsApp пользовательского соглашения

07:50 27.05.2021 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор не планирует предпринимать никаких мер в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp, так как ничего в работе компании с персональными данными принципиально не изменилось, заявил глава ведомства Андрей Липов.

"Согласно данным исследования Научно-технического центра ФГУП "ГРЧЦ" (Главный радиочастотный центр), все, кто пользуется WhatsApp с 2014 года, уже дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании, - Facebook и Instagram. В этом году было просто уточнено соглашение", - сказал Липов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "объем передающихся данных не изменился". "Если вам нравится WhatsApp - пользуйтесь, не нравится - не пользуйтесь", - сказал глава РКН.

Липов отказался рекомендовать какой-либо мессенджер, в том числе с точки зрения безопасности, так как "должна быть конкуренция".

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