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НОВОСТИ

Белый Дом: мы пока не определились по поводу Беларуси

08:15 27.05.2021 Источник: MIGnews

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена не решила, вводить ли новые санкции в отношении Беларуси в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair для задержания сооснователя NEXTA Романа Протасевича.

Соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.

"Президент попросил свою команду изучить этот вопрос и предложить ему варианты дальнейших действий. Пока нам нечего сообщить по этой теме", – уточнил Жан-Пьер.

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