0
0
78
НОВОСТИ

Прокурор потребовал запретить "Российскую ЛГБТ-сеть" в Facebook

08:28 27.05.2021 Источник: Lenta.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное исковое заявление прокурора о признании информации группы «Российской ЛГБТ-сеть» в Facebook запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инициатором обращения выступил депутат Госдумы Игорь Сапко. Сторонняя организация провела проверку и пришла к выводу, что в этой группе расположены материалы, посвященные поддержке ЛГБТ-сообщества в России.

«Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества», — указали в пресс-службе.

На страницу «Российской ЛГБТ-сети» в соцсети подписаны более шести тысяч пользователей. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

08:50 27.05.2021
Украина вводит санкции против 11 российских актеров и музыкантов и требует того же от США и стран ЕС
0
20
08:44 27.05.2021
Посольство Чехии в Москве увольняет 79 россиян, работавших в "Чешском доме"
0
41
08:36 27.05.2021
Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею
0
53
08:15 27.05.2021
Белый Дом: мы пока не определились по поводу Беларуси
0
95
08:05 27.05.2021
Минэнерго РФ будет рекомендовать нефтяникам увеличить выпуск бензина и продажи на бирже
0
98
07:50 27.05.2021
Роскомнадзор не планирует предпринимать мер в связи с изменением WhatsApp пользовательского соглашения
0
127
07:37 27.05.2021
Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка
0
132
07:25 27.05.2021
Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков
0
150
07:20 27.05.2021
Мишустин отправится в Минск с двухдневным визитом
0
181
07:09 27.05.2021
Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
0
155

Возврат к списку