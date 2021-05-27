Прокурор потребовал запретить "Российскую ЛГБТ-сеть" в Facebook

08:28 Источник: Lenta.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное исковое заявление прокурора о признании информации группы «Российской ЛГБТ-сеть» в Facebook запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инициатором обращения выступил депутат Госдумы Игорь Сапко. Сторонняя организация провела проверку и пришла к выводу, что в этой группе расположены материалы, посвященные поддержке ЛГБТ-сообщества в России.

«Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества», — указали в пресс-службе.

На страницу «Российской ЛГБТ-сети» в соцсети подписаны более шести тысяч пользователей. Судебное заседание назначено на 29 июня.