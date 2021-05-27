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НОВОСТИ

Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею

08:36 27.05.2021 Источник: NEWSru.com

Сборная России по хоккею победила команду Дании в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (40'), Александр Барабанов (50') и Дмитрий Воронков (57'). А уверенная игра голкипера Александра Самонова позволила одержать первую сухую победу на турнире.


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