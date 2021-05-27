Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею
08:36 27.05.2021 Источник: NEWSru.com
Сборная России по хоккею победила команду Дании в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (40'), Александр Барабанов (50') и Дмитрий Воронков (57'). А уверенная игра голкипера Александра Самонова позволила одержать первую сухую победу на турнире.
Новости
- 08:50 27.05.2021
- Украина вводит санкции против 11 российских актеров и музыкантов и требует того же от США и стран ЕС
- 08:44 27.05.2021
- Посольство Чехии в Москве увольняет 79 россиян, работавших в "Чешском доме"
- 08:28 27.05.2021
- Прокурор потребовал запретить "Российскую ЛГБТ-сеть" в Facebook
- 08:15 27.05.2021
- Белый Дом: мы пока не определились по поводу Беларуси
- 08:05 27.05.2021
- Минэнерго РФ будет рекомендовать нефтяникам увеличить выпуск бензина и продажи на бирже
- 07:50 27.05.2021
- Роскомнадзор не планирует предпринимать мер в связи с изменением WhatsApp пользовательского соглашения
- 07:37 27.05.2021
- Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка
- 07:25 27.05.2021
- Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков
- 07:20 27.05.2021
- Мишустин отправится в Минск с двухдневным визитом
- 07:09 27.05.2021
- Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать