Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею

08:36 Источник: NEWSru.com

Сборная России по хоккею победила команду Дании в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (40'), Александр Барабанов (50') и Дмитрий Воронков (57'). А уверенная игра голкипера Александра Самонова позволила одержать первую сухую победу на турнире.



