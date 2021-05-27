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Посольство Чехии в Москве увольняет 79 россиян, работавших в "Чешском доме"

08:44 27.05.2021 Источник: NEWSru.com

Посольство Чехии в Москве до конца мая уволит 79 человек из числа российских сотрудников. К числу увольняемых относятся работники "Чешского дома", выполняющего функции культурного центра республики в России.

Как сообщила представитель МИД республики Эва Давидова, это происходит "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной".

В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.

С 1 июня из-за резкого сокращения штата в "Чешском доме" будет прекращена работа гостиницы и ресторана чешской кухни.

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