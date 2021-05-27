Украина вводит санкции против 11 российских актеров и музыкантов и требует того же от США и стран ЕС

08:50 Источник: NEWSru.com

Кабинет министров Украины на заседании в среду внес на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) решение о санкциях против 11 деятелей культуры Российской Федерации, им будет запрещен въезд в страну на три года.

"Внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина Украины.

Санкции предлагается ввести против Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской (Слава), Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.